Ordu'da okullar kamera ile izleniyor

Öğrencilerin rahat ve güvenilir bir şekilde eğitim öğretim görmesi için çaba sarf ettiklerini belirten Vali Yavuz, okul güvenliğine önem verdiklerini belirtti. 389 okulda kamera sistemlerinin aktif olduğunu ayrıca okulların özel güvenlik ile korunduğunu belirten Vali Yavuz, “389 kamera okullarımızda aktif haldedir. 151 okulumuzda ise özel güvenlik personeli bulunmaktadır. Ayrıca okul müdürlerimiz ve güvenlik birimlerimiz arasında Whatsapp hattı kurulmak suretiyle anlık bilgi paylaşımı da sağlanmaktadır” diye konuştu.

Okul çevresinde, okulla ilişiği bulunmayan kişilerin dolaşmalarına yönelik güvenlik çalışmaları ile okul çevresinde bulunan iş yerlerinin de denetlendiğini vurgulayan Vali Yavuz, “Sadece geçen eğitim ve öğretim dönemi içerisinde 20 şahsa Kabahatler Kanuna göre para cezası uygulanmıştır. Okul çevresinde bulunan iş yerlerimizin denetiminde de 4 işletmeye para cezası uygulanmıştır. Okul servisleri sürekli denetim ve gözetim altında tutulmakta onlara ilişkin de yoğun bir denetim faaliyeti yapılmaktadır. 2017-2018 yılı içerisinde 4 bin 782 umuma açık yer denetlenmiş, buralarda tespit edilen birtakım usulsüzlüklere karşı idari yaptırım uygulanmıştır. Çocuklarımızın özellikle uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda önemli tedbirler alınmış, okullarımızla ilgili olarak öncelik sırasına göre her bir okulumuza polis görevlendirmek suretiyle irtibatlandırılmıştır” açıklamasında bulundu.