Ordu’da okullarda İŞKUR üzerinden 850 kişi istihdam edilecek

Metin Gündoğdu yaptığı açıklamada, İŞKUR’un Toplum Yararına Çalışma Programı dahilinde çalışacak kişilerin okullarda, bakım onarım ve çevre temizliği işlerini yapacağını belirtti. Gündoğdu, “Programda 36 yaşından gün almış erkekler ve 19 yaşından gün almış kadınlar, engelli ve hükümlülere öncelik verilecek. Başvuru tarihleri ve işe başlama tarihleri önümüzdeki hafta içinde netleşecek. İşe girenler 28 Haziran 2019 tarihine kadar okullarda istihdam edilecek. Bu program ile Ordu ekonomisine yaklaşık 19 milyon TL’lik nakit girişi olacak” dedi.