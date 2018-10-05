Ordu'da okulun istinat duvarının çökmesi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir okulun istinat duvarının çökmesiyle ilgili inceleme sürüyor.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Şahincili Mahallesi'nde bulunan 577 öğrencinin eğitim gördüğü Ordu Altınordu Atatürk Anadolu Lisesinin istinat duvarından sesler gelmeye başladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri gelerek önlem aldı. İstinat duvarı çökmeden önce öğrencilerin ve duvarın etrafının boşaltılması, muhtemel bir facianın önüne geçti. Okulda, şimdilik 1 günlüğüne eğitime ara verildiği öğrenildi.

Çevrede bulunan vatandaşlar, saniyeler içerisinde yerler bir olan istinat duvarının çökme anını cep telefonlarıyla kaydetti. Olay yerinde bulunan ekipler, çevreyi boşaltarak, can kaybı, yaralanma ve maddi hasarın önüne geçti.

Olaydan sonra olay yerine gelen Vali Yardımcısı Ekrem Yaman, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan ve ilgililer gelerek, çevrede çalışma yaptı. Güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede çalışmaların başlayacağı öğrenildi.

"Film gibi izledik"

Olayı gören vatandaşlar ise duvarın göçmeden hemen önce polis ekiplerinin gelerek kendilerine bilgi verdiklerini ve evleri boşalttıklarını söyledi. Telaşla evden çıktıklarını ve duvarın göçme anını film gibi izlediklerini belirten vatandaşlar, can kaybı ve yaralanan kimsenin olmamasının teselli olduğunu aktardı. Olayın sabah saatlerinde değil de gece yaşanması durumunda can ve mal kaybının yaşanabileceğini dikkat çeken vatandaşlar, olaydan hemen önce çevrede insan kalabalığının olduğunu ve korktuklarını söyledi.