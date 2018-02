Ordu’da okuma-yazma kursu

ORMEK bünyesinde açılan 1. kademe okuma-yazma kursuna katılan en genci 25, en yaşlısı 67 yaşındaki kursiyerler ilk defa okuma ve yazmaya başlamanın heyecanını yaşadı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, tüm vatandaşların okuma yazma öğrenebilmesini sağlamak amacıyla başlatılan kampanyaya ORMEK vasıtasıyla destek verdiklerini belirterek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından yurt genelinde okuma yazma seferberliği başlatıldı. Bizler de Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak, Ünye ORMEK şubemizde açtığımız 1. kademe okuma yazma kursu ile bu kampanyaya destek veriyoruz. Şu anda 17 vatandaşımız, bu kursumuzda okuma-yazma öğreniyor. 12 Şubat’ta başlayan ve 20 Nisan’a kadar devam edecek olan kurs süresince 120 saat eğitim verilecek. Altınordu ve Fatsa ilçelerimizde açacağımız okuma yazma kursu için de kayıtlarımız devam ediyor. Okuma-yazma bilmeyen tüm vatandaşlarımızı ORMEK şubelerimize bekliyoruz” dedi.

Hiç okula gitmeyen kursiyer var

Kursiyerlere okuma-yazma eğitimi veren kurs öğretmeni Kübra Gürbüz, “Kurslarımız yeni başlamasına rağmen, şu an için her şey çok güzel gidiyor. Kursiyerlerimiz harfleri tanımaya ve yavaş yavaş hecelere geçmeye başladı. Beklediğimizin çok üzerinde bir azim gösteriyorlar. Bir an önce bütün harfleri öğrenerek okuyup yazmak istiyorlar. Bu şekilde devam ettikleri takdirde tüm kursiyerlerimiz, inşallah en kısa zamanda okuma-yazma öğrenecek” diye konuştu.

Okuma-yazma kursunun açılmasından duydukları memnuniyeti ifade eden kursiyerlerden Hayriye Sekmen, “Hayatımda ilk defa okula gidiyorum. Okumak çok güzel bir şey, insan huzur buluyor. Devletimize ve Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Fatma Işık, “Okumam-yazmam yoktu. Bir süreden beri 1. kademe okuma-yazma kursuna geliyorum. Daha önce A’yı, B’yi bilmiyordum. Şimdi ise bütün harfleri okumayı ve yazmayı öğreniyorum” açıklamasında bulundu.

Süleyman Dural, “ORMEK’te okuma yazma kursu açıldığını duyunca hemen geldim ve kaydımı yaptırdım. Şu an her şey çok güzel gidiyor. Kursa geliyorum, okuma-yazma öğreniyorum. Bu imkânı bize tanıyan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gülen Baş ise şunları söyledi: “Okuma-yazmayı hiç bilmiyordum. Babam rahmetli olduktan sonra annem bizi okula gönderemediği için okuyamadık. Bu kursu açanlardan Allah razı olsun. Bu vesileyle şimdi okuyup yazmayı öğreniyorum.”