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29 Ağustos 2018 13:54

Ordu’da organik tarıma sıkı denetim

Ordu’da kimyasal gübre kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı olan, toprak, hava ve su kaynaklarını kirletmeden, çevre, bitki, insan ve hayvan sağlığını korumayı amaçlayan organik tarım yapan çiftçi sayısı ile organik üretim alanı her geçen yıl artıyor.

Ordu’da organik tarıma sıkı denetim

29 Ağustos 2018 13:54


Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, ilk kez 2006 yılında 103 çiftçi tarafından 8 bin 143 dekar alanda yapılmaya başlanan organik tarım uygulaması her geçen yıl artış gösterdiğini söyledi. Yılmaz, ”Geçen yıla kadar 25 bin dekar alanda 700 kişi ile uygulanan organik tarımı geliştirme projesi, bugün 2 bin 217 kişiyle 60 bin dekara ulaşmıştır” dedi.


Organik tarımın gelişmesi için başlatılan bu çalışmada denetimleri de aralıksız devam ettirdiklerini belirten Yılmaz, 2017 yılında organik tarım yapılan alanlarda 34 hayvansal, 112 bitkisel arazi denetimi yapıldığını ayrıca organik ürün satışı yapılan 6 adet işletmenin denetlendiği bilgisini verdi.




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