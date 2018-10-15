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Ordu'da organik yumurta üretimi artacak

Ordu’da organik yumurta üretiminin geliştirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Ordu'da organik yumurta üretiminin geliştirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.


Ordu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde yürütülen ve organik yumurta üretiminin geliştirilmesi amacıyla uygulanan proje kapsamında her biri 500 baş tavuk kapasiteli 25 adet kümes kurulumu gerçekleştirilecek.


Halen 55 işletmede organik yumurta üretiminin yapıldığı Ordu'da 25 kümes kurulumu için 44 başvuru yapıldı. İl geneli alınan 44 başvurunun 32'si uygun bulunurken hibe almaya hak kazanan yatırımcıların 23'ü ile sözleşme imzalandı. 7 üretici ile sözleşme aşamasına gelindiği belirtilirken kümeslerin kurulumunun yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

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