Ordu’da ormana 35 milyonluk yatırım

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 11 Haziran Pazartesi günü saat 16.30’da Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenecek olan toplu temel atma ve açılış merasimi ile 35 milyon TL yatırım bedelli 3 adet tesisin temelini atacak ve açılışını gerçekleştirecek.

Toplu açılış ve temel atma merasiminde DSİ tarafından inşa edilecek 1 adet taşkın koruma tesisinin temelini ile ağaçlandırma ve ormancılık projelerini içeren çalışmalarında temellerini atacak olan Bakan Veysel Eroğlu, aynı merasimde DKMP Genel Müdürlüğünce yapımı tamamlanan Ulugöl Tabiat Parkı alt yapı ve çevre düzenleme çalışmaları ile Çınarsuyu Tabiat Parkı destek binası iyileştirme çalışmaları ve yol düzenleme çalışmalarının açılışını gerçekleştirecek.

Temeli atılacak ve açılışı yapılacak tesislerle 2 bin dekar alanda ağaçlandırma, 20 bin 500 dekar alanda erozyon kontrolü çalışması yapılacak. 11 adet orman mahallesi ve 200 adet aile-kooperatif desteklenecek çalışmalar kapsamında 192 km orman yolu inşa edilirken 1 mahalle taşkınlardan korunacak.

Ordu’da düzenlenecek merasimde 5 aileye gelir getirici tür, 10 aileye de ORKÖY sertifikası verecek olan Eroğlu nar, hurma, ıhlamur, karayemiş ve sarıçam fidan türlerinden oluşan toplam 2 bin 500 adet fidanı da vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtacak.