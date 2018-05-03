Ordu’da örnek fındık bahçeleri ile verim 4 kat arttı

Yılmaz, 2015 yılında ‘Fındıkta Verim ve Kalite Artacak’ sloganıyla 19 ilçede başlattıkları çalışma ile 100’ü aşkın örnek bahçe oluşturduklarını söyledi. Yılmaz, “Ülkemiz dünya fındık üretiminin yüzde 75’ ini tek başına üreten lider ülke konumundadır. Dünya fındık üretiminin yüzde 25’i ise Ordu’da üretiliyor. Ordu’daki tarım alanlarının yüzde 89’unda fındık tarımı yapılmaktadır. Ancak fındık bahçelerimizin yaşlanmış olması, arazi yapımızın engebeli olması, üreticilerimizin bahçelerinde bakım ve besleme konularında yaptıkları yanlış uygulamalar, verim ve kaliteyi olumsuz etkileyen unsurlardır. Bizler coğrafi şartları değiştiremeyiz ancak budama ve gübrelemede yapılan hataları giderebiliriz. Bu kapsamda İl müdürlüğü olarak yapmış olduğumuz çalışmalarla son 6 ayda 60 adet, 2015 yılından bu yana ise tüm ilçelerimizde 100’ ün üzerinde örnek bahçeler oluşturduk. Bu bahçelerimizde dekara verimi 300-350 kg’a kadar çıkartarak lider ülkeye yakışır verim ve kaliteye getirdik” dedi.