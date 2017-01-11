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11 Ocak 2017 16:55

Ordu’da otel yangını korkuttu

Ordu’da otel yangını korkuttu

11 Ocak 2017 16:55

Ordu’da bir otelde çıkan yangın paniğe sebep olurken, yangının erken fark edilmesi muhtemel bir faciayı önledi.
Yangın, Ordu’nun Altınordu ilçesi Düz Mahalle’de bir otelin dördüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin dördüncü katında çarşaf ve yatakların bulunduğu odada yangın çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar otel sahiplerini uyararak itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.
Görgü tanıkları ise yangının erken fark edilmesi sonrası oteldeki Suriyeli vatandaşların tahliye edilmesinin muhtemel bir can kaybını önlediğini söyledi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği esnada ise çevredeki meraklı vatandaşların cep telefonları ile görüntü alması kameralara yansıdı.
Polis ve itfaiye ekipleri yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı.



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