Ordu'da otopark ücretlerine yüzde 33 indirim

Araçların uzun süre park edilmesi yerine kısa süreli park yapmayı özendirerek trafiği rahatlatmak istediklerini ifade eden Başkan Tekintaş, 3 TL olan ilk bir saat park ücretini 2 TL'ye indirdiklerini belirtti.

Göreve geldiği günden itibaren vatandaşların taleplerini göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, “Su fiyatlarında yaptığımız indirimin ardından diğer konularda da indirime gideceğimizi söylemiştik. Vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak için hayata geçirdiğimiz hizmetler doğrultusunda ORBEL ve diğer birimlerimizle yaptığımız değerlendirmelerin ardından Altınordu ilçemizde ilk bir saati 3 TL olan otopark uygulamasında yüzde 33'lük bir indirim yaparak bir saatini 2 TL'ye indirdik ” dedi.

Hedef abone sayısını artırmak

Şehrin önemli sorunları arasında yer alan otopark sorununu çözmek için çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Tekintaş, “Ayışığı sahilinde bulunan otoparkımızı daha fazla kullanıcıya açmak için çalışma başlattık. Alanın araç kapasitesini vale kullanılacak şekilde 550-600 araca kadar çıkarmayı planlıyoruz. Bu çerçevede şehir içerisindeki iş yeri sahiplerinin araçlarını doğrudan bu alana park etmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Şehir içinde ticaretle uğraşan ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız, araçları ile geldiklerinde öncelikli olarak Ayışığı Otoparkını tercih etsinler. Cumhuriyet Otoparkı, Orta Cami Otoparkı ve Stadyum Otoparkı olmak üzere üç noktada aboneliklerimiz devam edecek. Öncelikli amacımız vatandaşlarımızı Ayışığı Otoparkı'na yönlendirerek şehir içindeki sıkışıklığı gidermek” ifadelerini kullandı.

Engelli, basın mensubu, gaziler ile gazi ve şehit yakınlarına indirim

Alınan karara göre, 4736 Sayılı Kanun'un 1. maddesinden muaf bulunan kişilere uygulanacak indirim ise şu şekilde olacak:

Engelli: Engelliler için ayrılan otopark yerinde engelli ruhsatlı araçlar, kullanıcılarının engelli kartını göstermeleri koşuluyla cadde üzeri otoparklardan günlük iki saat olmak üzere ücretsiz faydalanacak.

Basın Mensubu: Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Emniyet Genel Müdürlüğünce onaylanan Basın Trafik Kartı sahipleri, cadde üzeri otoparklardan günlük iki saat olmak üzere ücretsiz faydalanacak.

Gazi, Gazi ve Şehit Yakınları: Gazi belgesi, gazi ve şehit yakını (birinci derece yakını) belgesi olan araç sahipleri, cadde üzeri otoparklardan ücretsiz ve açık otoparklardan günlük iki saat olmak üzere ücretsiz faydalanacaklar.