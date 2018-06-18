Ordu’da pankartların dili

Çevre illerden gelen 3 bin polisin görev yaptığı miting için sabahın erken saatlerinden itibaren Ordu 19 Eylül Stadına toplanmaya başlayan Ordulular, güvenlik güçlerinin aramalarından geçirilerek stada alındı. Zaman zaman şiddetini arttıran yağmura rağmen stat kale arkası tribünleri de dahil mitingin başlamasına saatler kala hıncahınç doldu. Miting öncesi bir açıklama yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, alanda toplanan vatandaşlara 40 bin adet yağmurluk dağıtıldığını ancak yetmediğini belirti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ordululara seslendiği statta asılan pankartlarda dikkat çekti.

Anlamlı mesajların yer aldığı pankartlarda, “Aralıklar, Gezi, Temmuz boşa mı/Akşener prenses, İnce Paşa mı?/ Temel reis, Kılıçdar’a maşa mı?/ Söylemler yabancı, eylem çakıntı!...”, “Bizler aşkla yorulmadan koşuyoruz bir daha sevince/ Yedinci nalı toplarsın sen Muharrem İnce”, “Sizin diktatörlüğünüzü iyi biliyor millet/ Eskiden söker takardınız değil mi apolet” gibi sözler yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu’yu 2002 yılından bu yana 16 yılda 19. kez ziyaret etmiş oldu.