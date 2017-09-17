Ordu’da pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, Ordu’nun Kabataş ilçesinin Alankent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinin önünde bulunan Alahattin Yılmaz (55) ile ağabeyi Temel Yılmaz (63) ve Fatma Yılmaz’a pompalı tüfekli silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda ağır yaralanan Alahattin Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Temel Yılmaz ve Fatma Yılmaz, Aybastı Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalelerinin ardından Fatsa Devlet Hastanesine sevk edildiler. Alahattin Yılmaz’ın cenazesi otopsi için Fatsa Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.