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Ordu'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Ordu’nun Altınordu ilçesinde meydana gelen sağanak yağış nedeniyle bir okulun bahçesi ve bazı yollar sular altında kaldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen sağanak yağış nedeniyle bir okulun bahçesi ve bazı yollar sular altında kaldı.


Ordu'da 2 gündür aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle bazı yerlerde küçük çaplı su birikintileri meydana gelirken, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Ordu Altınordu Başöğretmen İlk ve Ortaokulunun bahçesi suyla doldu. Okulun, giriş kapısından itibaren başlayan ve nerdeyse bütün okul bahçesini kaplayan su birikintisinin derinliği, yer yer bir metreye kadar yaklaştı. Veliler, yağmur yağısı sonrası bu tür olayla her zaman karşılaştıklarını ileri sürerek, yetkililerden yardım talep etti.


Okulun yan tarafında bulunan yolda da oluşan su birikintisi, sürücülere, yayalara hatta hayvanlara da zor anlar yaşattı. Sokak hayvanları su birikintisinden geçmeye zorlanırken, vatandaşlar, her yağmur yağışı sonrası bölgede bu tür olaylarla karşılaştıklarını, okuldaki öğrencilerin de bu nedenle zor anlar yaşadığını iddia etti.

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