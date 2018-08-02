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02 Ağustos 2018 14:20

Ordu’da sağanak zarara yol açtı

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde aşırı yağışın verdiği zarar günün ilerleyen saatlerinde ortaya çıktı.

Ordu’da sağanak zarara yol açtı

02 Ağustos 2018 14:20


Kabadüz ilçesinde sabah saatlerinde bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, Yeşilyurt Mahallesi’nde etkili oldu. Derelerden sel sularının sürüklediği taş ve kaya parçaları yolların bozulmasına ve kapanmasına neden oldu. Sağanak yağış nedeniyle bir çiftçinin harmana serdiği fındığı sel sularına kapıldı.



Sel suları fındık harmanını bastı


Yeşilyurt Mahallesi’nde yaşayan Abdullah Sarı’nın harmanına serdiği fındıkların bir bölümü sel suları bastı. Yağmurun hızla ve aniden bastırdığını dile getiren Sarı, “Sağanak yağışla harmanıma yakın olan dere taştı. Sel suları bir anda harmanımdaki fındıkları aldı götürdü. Bir bölümü de çamura karıştı” dedi.


Sarı, tahminen 10 çuval fındığının sel sularıyla gittiğini sözlerine ekledi.



"Kapanan yollar hızla açılıyor"


Yağmurun ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Kabadüz Belediyesi ekipleri hızla kapanan yolları açma çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları yakından takip eden Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, sel sularıyla kapanan yolların hızla açıldığını söyledi. Sabah saatlerinde ilçede sağanak yağışın etkili olduğunu ifade eden Kaya, “Aniden bastıran sağanak yağış dereler taştı, yollar kapandı. Ordu Büyükşehir ve Kabadüz Belediye ekiplerimizce hızla kanallar, tıkanan menfezler açılıyor. Meteoroloji tarafından yine baskın yağışların olacağı bilgisi veriliyor. Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını önemle rica ediyorum” dedi.




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