Ordu’da seçim güvenliği toplantısı

Dönem Milletvekili Genel Seçiminin huzur ve güven ortamında geçmesi için alınacak tedbirlerin ve yapılacak çalışmaların görüşüldüğü ‘Seçim Güvenliği Toplantısı’nın ikincisi gerçekleştirildi.

Seçim Güvenliği Toplantısı’nın açılışında bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, valilik olarak en önemli görevlerinin seçimin güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamak olduğunu belirtti. Vali Yavuz, “Halkımızın özgür ve hür iradesini, herhangi bir baskıya, herhangi bir yönlendirmeye ya da tercihini zorlamaya yönelik, her türlü tehdidin ya da baskının ortadan kaldırılması ve seçimlerin hür bir ortamda gerçekleşmesini sağlamaktır” dedi.

Seçim sürecinde, tüm siyasi partilerin ve adayların kendilerini tanıtmalarına demokratik bir ortam sağlanması konusunda ilçe kaymakamlarına uyarılarda bulunan Vali Yavuz, “Özellikle propaganda döneminde tüm siyasi partilerin ve adayların kendilerini tanıtmalarına, demokratik ortam sağlanmasında azami gayret göstereceğiz. Dolayısıyla yetkilerimizi kullanırken, seçim olduğunu ve en önemli unsurun propaganda olduğunu hepimizin bilmesi gerekir. Dolayısıyla yetkilerimizi kullanırken daraltıcı değil, aksine genişletici ve demokratik ortamın tam tesis edilmesi noktasındaki gayretlerimizi sarf edeceğiz” diye konuştu.

“Türkiye, demokratik olgunluğa ulaşmıştır”

Türkiye’nin demokratik olgunluğa ulaştığını ifade eden Vali Yavuz, şöyle konuştu: “Dünyada en şaibesiz seçim yapabilen bir devlet ve milletiz. Bu yönüyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve aziz milletimizin, demokratik olgunluğa ulaştığını söylemek isterim. Amerika’da yapılan başkanlık seçiminde bile tartışmalar yapıldı. Bizim seçimlerimizde, seçim sonuçları açıklandığı tarihten itibaren herkes sonuçlara itibar eder. Çünkü, yargı denetimi ve gözetimi altında yapılan seçimler, herkes tarafından özümsenir ve benimsenir. Bu yönüyle de demokrasimizin olgunlaştığını, demokratik kültürün belli bir aşamaya geldiğini de tespit etmiş oluyoruz. Bu seçimde de yine aziz milletimizin feraseti, demokrasiye olan inancı ve bağlılığı sayesinde, siz değerli meslektaşlarımızın alacağı güvenlik tedbirleri ve demokratik ortamın gelişmesine yönelik katkılarıyla birlikte sorunsuz bir seçim geçireceğimizi düşünüyorum.”

“Seçime yönelik tüm tedbirleri planladık”

Seçime yönelik tüm tedbirlerin alındığını belirten Vali Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kamuoyuna şunu ifade etmek isterim ki, şu andan itibaren seçim öncesi, seçim sırası ve sonrası olmak üzere bütün tedbirlerimizi planlamış bulunmaktayız. Dolayısıyla hangi saatte, nerede, nasıl bir faaliyet yapacağımızı, nasıl bir güvenlik önlemi alıp, bunu nasıl uygulayacağımızı detaylı bir şekilde arkadaşlarımız bütün planlamalarını yapıyor. Nitekim, geçmiş seçimlere baktığımızda Ordu’da seçimle ilgili suçların neredeyse olmadığını ya da çok az olduğunu görüyoruz. Bundan da anlaşılıyor ki, Ordu’da da Türkiye genelinde olduğu gibi büyük bir demokratik olgunluğun olduğunu, demokrasiye inancın olduğunu, halkın özgür iradesine sahip olduğunu görüyoruz. Bu da bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Ben bir kez daha 24 Haziran Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, adaylarımıza, ülkemize, aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.“

Toplantıya katılan ilçe kaymakamlarından, seçim takviminin iyi takip edilmesini isteyen Vali Yavuz, seçim takviminde belirtilen ve mülki idare amirlerinin görev ve sorumluluğu altında bulunan iş ve işlemlerin eksiksiz yerine getirilmesini istedi. Vali Yavuz, kamu hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesi konusunda ilçe kaymakamlarına bazı tavsiyelerde de bulundu.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen Seçim Güvenliği Toplantısı’na Vali Yardımcıları Adem Öztürk, Ahmet Arık, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, İl Emniyet Müdür Vekili Özler Özer, ilçe kaymakamları ve güvenlik birimlerinin yetkilileri katıldı.