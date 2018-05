Ordu’da şehit annesi ‘Yılın Annesi’ seçildi

Gerçekleştirilen programda yılın annesi Irak’ın kuzeyinde girdiği çatışmada şehit olan Sefa Kabakkaya’nın annesi Nurcan Kabakkaya seçildi.

‘Anneler Günü’ programında konuşan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, evlat yetiştirmenin anneler için en kutsal görev olduğunu söyledi. Altınordu Belediyesi olarak anneler için çok özel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ve bu etkinliğin ilerleyen yıllarda da devam edeceğini ifade eden Başkan Tekintaş, “Annelik duygusunun her yıl özel olarak hatırlanması için gayret gösteriyoruz. Bugün bu özel günü yeniden gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Evlat yetiştirmek anneler için en kutsal görevlerden bir tanesidir. Onların büyüdüğünü görmek her anında yanında olmak annelerin en büyük mutluluklarıdır. Bu kapsamda çok değerli annelerimiz için yaptığımız bu tür programları gelecek yıllarda çok daha kapsamlı bir şekilde devam ettireceğiz. Ülkemizin güvenliği ve geleceği için gözünü kırpmadan evlatlarını şehit veren anneleri canı yürekten tebrik ediyorum. Bu günlerde o annelerimizin acısını da paylaşarak yolumuza devam ediyoruz. Bu vesile ile şehit ailelerimize Allah’tan sabır diliyor, tüm annelerin Anneler Gününü kutluyorum” dedi.

Programa katılarak bir konuşma gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’ın eşi Yeter Yılmaz, tüm annelerin ve anne adaylarının ‘Anneler Günü’nü tebrik etti. Anneler için hazırlanan programı da değerlendiren Yılmaz, “Anneler Günü” dolayısıyla hazırlanan program için Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve eşi Münire Tekintaş’a teşekkürlerini iletti.

Programın ev sahipliğini yapan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş’ın eşi Münire Tekintaş ise yaptığı konuşmada, annelerin toplumun temel direği olduğuna dikkat çekti. Annelerin ilk öğretmen olduğuna ve haklarının ödenemeyeceğine dikkat çeken Münire Tekintaş, “Analarımız sevgi, şefkat, sabır ve hoşgörünün sembolü, aile ve toplumumuzun temel direğidir. Bizleri yetiştirmek için her türlü güçlüğe katlanan, her an varlığına ihtiyaç duyduğumuz başımızın tacı annelerimiz, aynı zamanda bizim ilk öğretmenimizdir. Bizi karşılıksız seven ve her anımızda yanınızda olan kişidir anne. Sizi asla bırakmayan, her hatanızı affeden, siz onu kırsanız da her daim kalbinizi tamir ederek kendince onarıp hataları görmezden gelen ve size asla bunu yansıtmayan tek kişidir. Dinimizce kutsal sayılan şehitlik mertebesi de; evlatlarını şehit veren annelerimiz için manası tarif edilemeyecek bir duygudur. Şehit annesi olmak; evladını en iyi, en doğru şekilde yetiştirdin demektir. Ona öğrettiklerinin boşa gitmemesi demektir. Allah’ın sevmesi ve cennetine alması demektir. Bu duygularla vatan için evlatlarını şehit veren tüm annelerimiz başta olmak üzere, ailesine, ülkesine ve milletine hayırlı evlatlar yetiştiren annelerimizi canı yürekten tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle anıyorum” şeklinde konuştu.

Yılın annesi Nurcan Kabakkaya

Konuşmaların ardından, geçen yıl oğlu Sefa Kabakkaya’yı şehit veren Nurcan Kabakkaya, Altınordu Belediyesi tarafından ’Yılın Annesi’ seçildi. ‘Yılın Annesi’ seçilen Kabakkaya’ya ödülü verildi. Düzenlenen program yapılan kokteylin ardından sona erdi.

‘Anneler Günü’ programa, Ordu Milletvekili Oktay Çanak’ın eşi Hatice Çanak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’ın eşi Yeter Yılmaz, Altınordu Belediye Başkanı Yardımcılarının eşleri, meclis üyeleri ve eşleri, protokol üyelerinin eşleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.