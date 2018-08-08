Ordu’da sel felaketi

Metrekareye yer yer yaklaşık 100 kg yağışın düştüğü Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerinde çok sayıda heyelan, toprak kayması, su baskını ve dere-ırmak taşması meydana geldi. Ünye ilçesi Cevizdere mevkisinde bulunan Karadeniz Sahil Yolundaki ulaşımı sağlayan Cevizdere Köprüsü’nde sel nedeniyle çökme meydana geldi. Bunun üzerine Samsun-Ordu devlet karayolu sabah saatlerinde çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Öğleden sonra Karayolları Samsun Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik inceleme sonucu ulaşım, karayolu üzerinde bulunan diğer köprü üzerinden tek şeritten ve kontrollü olarak sağlandı.

Yine Ünye ilçesi Yiğitler Mahallesi’nde, toprak kayması sonucu fındık toplayan 5 kişi yaralandı. Arama-kurtarma ekiplerince olaya anında müdahale edilirken 112 acil ambulans ekiplerince saat 15.00 itibariyle yaralılara ulaşılarak, müdahalede bulunuldu. İlk bilgilere göre yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Mahsur kalan fındık işçileri tahliye edildi

Ünye ilçesi Cevizli Mahallesi’nde sel baskını nedeniyle evinde mahsur kalan Turhan Şahin isimli vatandaşı kurtarmak için iş makineleri devreye sokuldu. Sahil Güvenlik Komutanlığından talep edilen helikopterle mahsur kalan vatandaş kurtarıldı.

Bu arada Ünye’nin Cevizdere mevkisinde faaliyet gösteren bir tekstil işletmesinde mahsur kalan 165 işçi arama-kurtarma ekiplerince tahliye edildi.

Perşembe ilçesine bağlı Medreseönü-Çandır Mahallesi’nde evinde mahsur kalan Aydın Serdar isimli vatandaş arama-kurtarma ekiplerince kurtarılırken, Perşembe ve Fatsa ilçelerinde risk altında bulunan 8 konut tedbir amaçlı tahliye edildi.

Fatsa ilçesi Eskimadendüzü mevkisinde bulunan mevsimlik tarım işçileri alanındaki 400 fındık işçisi ile Demirci Mahallesi’ndeki 150 fındık işçisi tahliye edilerek, ilçedeki spor salonlarına yerleştirildi. Tahliye edilen fındık işçileri için Kızılay’dan 100 çadır ve 300 battaniye talebinde bulunuldu.

7 köprü yıkıldı

Aşırı yağışlar sonucu meydana gelen çok sayıdaki su baskınlarına, başta Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olmak üzere AFAD ekipleri müdahale ederek su tahliyesi yapılıyor.

Öte yandan, aşırı yağışlar sonucu yüksek kesimlerde ırmaklar üzerinde bulunan 7 köprü yıkıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı OSKİ, Ulaştırma Daire Başkanlığı, itfaiye birimlerine bağlı 550 personel ve 300 iş makinesi çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyor. Gün boyu yapılan çalışmalarda 115 su baskını ihbarından 109 su baskını tahliye edildi. AFAD ekiplerince 231 personel, 31 motopomp ve 24 dalgıç pompa ile birlikte su baskınına uğrayan konut ve iş yerlerinin tahliye işlemleri yürütüldü.

Bu arada aşırı yağışlar sonucu oluşan hasarları ve mağduriyetleri en kısa sürede gidermek üzere Ordu Valiliği, Ünye ilçesindeki özel iş makinelerine el konulduğunu açıkladı.