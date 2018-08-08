Ordu’da sel suları köprüyü yıktı, mahsur kalanlar kurtarıldı

Cevizdere üzerinde bulunan köprü sel sularına dayanamayarak yıkıldı.

Cevizdere boyunca sel sularının yükselmesi sonucunda çoğu vatandaş ev ve iş yerlerinde mahsur kaldı. Ünye Belediyesi ekiplerinin bazı vatandaşları evlerinden kurtardığı görülürken, diğer mahsur kalanlar için bölgeye sahil güvenlik helikopteri sevk edildi.

Cevizdere üzerinde bulunan köprü sel sularına dayanamayarak yıkıldı. Ordu-Samsun karayolu üzerinde bulunan diğer iki köprü de sel sularının şiddetli olması nedeniyle trafik ekipleri tarafından her iki yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.