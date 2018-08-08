Diğer
Kategoriler
08 Ağustos 2018 15:42

Ordu’da sel suları köprüyü yıktı, mahsur kalanlar kurtarıldı

Ordu’nun Ünye ilçesinde etkili olan yağmur sonrası ilçenin doğusundaki Cevizdere Irmağı’nda sel taşkınına neden oldu.

Ordu’da sel suları köprüyü yıktı, mahsur kalanlar kurtarıldı

08 Ağustos 2018 15:42

Cevizdere üzerinde bulunan köprü sel sularına dayanamayarak yıkıldı.


Cevizdere boyunca sel sularının yükselmesi sonucunda çoğu vatandaş ev ve iş yerlerinde mahsur kaldı. Ünye Belediyesi ekiplerinin bazı vatandaşları evlerinden kurtardığı görülürken, diğer mahsur kalanlar için bölgeye sahil güvenlik helikopteri sevk edildi.


Cevizdere üzerinde bulunan köprü sel sularına dayanamayarak yıkıldı. Ordu-Samsun karayolu üzerinde bulunan diğer iki köprü de sel sularının şiddetli olması nedeniyle trafik ekipleri tarafından her iki yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
28
°
C
  • Perşembe
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç