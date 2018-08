Ordu’da selin 3. günü

Yaşanılan selin 3. gününde Kazancılı Mahallesi’ndeki vatandaşlar yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Kazancılı Mahallesi’nde ve Yalıköy Mahallesi’nde vatandaşlar evlerini, bahçelerini ve iş yerlerindeki su baskınlarını nedeniyle oluşan çamurları temizliyor. Sel nedeniyle toprak altında kalan araçlarını da kurtaran yöre halkı o korku dolu anları anlattı. Sel nedeniyle ciddi derecede toprak kaymaları meydana gelirken selzedeler devletin yardımı gelene kadar kendi imkanlarıyla heyelandan zarar gören evlerini ve evlerinin önündeki yolları temizliyor.

Selin gerçekleştiği dakikalarda evde çocukları korktuğunu söyleyen Fatma Kılıç isimli vatandaş, "Büyük bir sel felaketi yaşadık. Çocuklarımla evdeydik ve endişeli bir şekilde bekledik. Yolun altında kalan evimizin duvarı çökecek diye çok korktuk. Allah’a dua ediyorum evimizde de bizde de hasar yok” dedi.

Selin yaşandığı sabahın saat 6’sında bir kütürtüyle bir ses geldiğini söyleyen yöre sakinlerinden Gönül Doruk, "Bomba patlar gibi sesler geliyordu dışarıdan. Evimizin ön tarafına baktık adeta yakılıyordu. Arka tarafında geçtiğimizde ise bir patlama sesi meydana geldi ve o an çok korktuk. Çoluk çocuk perma perişan olduk. Depremden daha da korkunçtu. O korkudan dolayı panik atak olduk. Devletimizin bir an önce bizlere sahip çıkmasını ve perişan olan yollarımızı yapmasını bekliyoruz. Ne fındığımız he mısırımız ne de meyvelerimiz kaldı. Hepsini sel aldı götürdü. Böyle bir afet, bölgemizde ilk defa yaşanıyor. Büyüklerimiz bile bu kadar büyük bir afatı yaşamadıklarını bizlere söylediler. Burada yaşayan vatandaşlarımızın hayvanları da telef oldu. Devletimizi yanımızda görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Sabah saatlerinde yüksek bir ses duyarak dışarı çıktığını ve gördüğü manzara karşısında adeta şok olduğunu ifade eden Murat Tok ise "Yoğun bir yağış gerçekleşti. Su giderini açmaya çalıştım fakat o kadar su yoğundu ki hemen eve doğru hareket ettim. Aracım evin önünde ki çamurun altında kalmaya başladı. Daha sonra evin arkasına doğru ailece kaçmaya başladık. Komşumuzun evine sular gidince ona haber vererek uyardık. Çok panik yaşadık o dakikalarda. Tüm ağaçlar taşlar asfalta kadar yaklaşık 200 metre sürükledi" diye konuştu.

Çok büyük bir felaket olduğunu söyleyen Adem Yahşi, "Sabah saatlerinde başladı ve büyük bir ses koptu. Çamur ve su baskınları yaşandı. Çok büyük zararımız var" ifadelerini kullandı.

Aysel Aydın isimli vatandaş da "Eşim rahatsızdı ve onun bakımı ile ilgileniyordum selin başladığı dakikalarda. Yaşanan sel nedeniyle evimize su girdiğini düşünmüş komşularımız ve büyük panik yaşamışlar. İki yaşlı çift olduğumuz içinde komşularımız tedirgin olmuşlar. Komşularım cama vurdular ve benim iyi olduğumu anlayınca bana yardım ettiler. Dışarı çıktığımızda gördüm ki su kütlesi diz boyumuza kadar gelmiş. Selin olduğu günden bu zamana kadar elimizde temizlik malzemeleri çalışıyoruz" dedi.