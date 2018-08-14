Ordu’da selin faturası ağır oldu

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, Ünye, İkizce, Çaybaşı, Fatsa ve Perşembe ilçelerinde etkili olan ve hasara yol açan sel, su baskını, heyelan ve kaya düşmesi afetlerine karşı önceden alınan tedbirin, muhtemel can kayıpları ve daha büyük hasarlar oluşmasını önlediği belirtildi. Ünye, Fatsa, Perşembe, Çaybaşı, İkizce ve Kumru ilçelerinde, 1 vatandaşın hayatını kaybettiği, 9 vatandaşın da yaralandığı belirtilen açıklamada, 356 iş yerini ve 99 konutu su bastığına dikkat çekilerek, 123 elektrik trafosu ve 60 aracın hasar gördüğü, 161 mahalle grup yolunun ulaşıma kapandığı, 98 menfezin hasar gördüğü ve 9 köprünün yıkıldığı ifade edildi.

Bin 325 vatandaş tahliye edildi

Yapılan açıklamada ayrıca, bin 325 vatandaşın bulundukları yerden tahliye edildiğini dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

“930’u mevsimlik tarım işçisi, 165’i Ünye’de bir tekstil fabrikasında çalışan işçiler olmak üzere, 395’i mukim vatandaş toplamda bin 325 vatandaşımız, bulundukları yerlerden tahliye edilmiştir. Bunların 3’ü sahil güvenlik helikopteri, bir kısmı iş makineleriyle, geri kalanları da arama-kurtarma ve jandarma ekipleri yardımıyla kurtarılmıştır. Ünye ilçemizin Yiğitler Mahallesi’nde yaşanan heyelan sonucu toprak altında kalan 7 vatandaşımız ise, arama-kurtarma ekiplerince kurtarılmış ve hastanede tedavi altına alınmıştır. İkizce Yoğunoluk Mahallesi Seymenli mevkisinde Bayram Sekmen isimli vatandaşımız sel sularına kapılmış ve arama-kurtarma ekiplerimizce yapılan arama neticesinde, kaybolduktan 2 saat sonra cansız bedenine ulaşılmıştır.”

109 konutun tahliyesi yapıldı

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 109 konutun tahliye edildiğine dikkat çekilerek, “Heyelan ve sel riski nedeniyle 109 konutun tahliyesi yapılmıştır. Afetten etkilenen 60 ev, 350 iş yeri belediye ekiplerinin yardımı, 39 ev ise vatandaşların kendi imkanları ile temizlenmiştir. 6 ev ise, ağır hasarlı olduğu için içine girilememiştir. Yaşanan sel afetinde, Ünye, Fatsa, İkizce, Çaybaşı ve Perşembe ilçelerimizdeki 59 mahallede 123 elektrik trafosunda hasar ve zarar meydana gelmiştir. 4 trafo tamamen kullanılmaz hale gelmiş ve yenisi ile değiştirilmiştir. Elektrik kesintisinden 10 bin civarındaki vatandaşımız etkilenmiştir. Trafo hasarları kısa sürede giderilmiş ve hiçbir mahallemizde elektrik kesintisi bulunmamaktadır. İkizce, Çaybaşı ilçe merkezleri ile Perşembe/Mendereseönü, Fatsa/Yalıköy mahalleri başta olmak üzere içmesuyu şebekeleri zarar görmüş, ancak içmesuyu hasarlarının tamamı giderilmiştir. Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan mahalle yolları kısa sürede ulaşıma açılmış olup, halihazırda yollarda bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları sürdürülmektedir. Bu çalışmaların 10 gün daha devam edeceği değerlendirilmektedir” bilgilerine yer verildi.

Bin 64 personel olaya müdahale etti, bin 100 ton fındık denize döküldü, binlerce hayvan telef oldu

Açıklamada şöyle denildi:

“İlimizde yaşanan afet olayına, 607’si belediye, 200’ü jandarma, 200’ü emniyet, 35’i UMKE 112 personeli, 22’si arama-kurtarma personeli olmak üzere toplam bin 64 personel, 365 iş makinesi, 5 AFAD aracı ve 9 adet 112 ambulansı ile müdahale edilmiştir. Fındık ürününde meydana gelen hasarı tespit etmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün oluşturduğu 14 ayrı ekiple arazide yapılan tespit çalışmalarında 3 bin civarında fındık üreticisi ile bire bir görüşme yapılmış, fındık bahçeleri incelenmiş ve bunun neticesinde bin 100 ton civarında fındık ürününün zarar gördüğü değerlendirilmektedir. Ayrıca, Çaybaşı ilçemizde bulunan 1 broiler işletmesinde 17 bin adet civcivin, Perşembe ilçemizde 78 arılı kovanın, Fatsa ilçemizde 40 arılı kovanın, Ünye ilçemizde ise 130 arılı kovan ile 5 adet büyükbaş hayvanın telef olduğu bildirilmiştir.”

Jeolojik çalışmalar sürüyor, AFAD tarafından gönderilen 500 bin TL afetzedelere dağıtılıyor

Yapılan açıklamada son olarak, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince jeolojik etüt çalışmalarının sürdüğü ifade edilerek, "Şu ana kadar yapılan çalışmalarda, 27 konut ve 12 ahırın nakline, 1 konutun geçici nakline, 12 konut ve 1 iş yerinin ise ıslah edilmesine karar verilmiş olup, bölgedeki jeolojik etüt çalışmalarına devam edilmektedir. Afetzedelere, AFAD Başkanlığı tarafından 150 çadır, 500 adet battaniye, Kızılay tarafından 300 yatak, 300 battaniye, 200 hijyen paketi ve 650 kişilik sıcak yemek verilmiştir. Halihazırda Çaybaşı İlçesi Taşkesiği Mahallesi’nde evleri tahliye edilen ve İlküvez Çok Programlı Lisesinin pansiyonunda kalan 128 vatandaşımıza sıcak yemek dağıtımı devam etmektedir. AFAD Başkanlığı tarafından ilimize gönderilen 500 Bin TL acil yardım ödeneği, afetzedelere belirlenen kriterler doğrultusunda ödemesine başlanmıştır" denildi.