Ordu’da selin yaraları sarılıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda il genelinde metrekareye düşen en yüksek yağış miktarı 111,6 mm ile Perşembe, 95,8 mm ile Çamaş ve 65,6 mm ile Çaybaşı ilçesinde etkili olurken bu üç ilçe yağıştan en çok etkilenen bölgeler arasında ilk 3 sırayı aldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağış sebebiyle meydana gelen selin yol açtığı zararı telafi etmek için yoğun mesai harcıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, ulaşıma kapanan yolların kısa sürede açıldığını söyleyerek ekiplerin gece gündüz demeden aralıksız çalışıp il genelinde 62 mahalle yolunda 13 bin 280 metreküp heyelan temizliği gerçekleştirdiğini ifade etti.

Selin ardından birçok ilçede heyelan yaşandığını ve vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin seferber olduğunu belirten Başkan Yılmaz, “Ekiplerimiz Perşembe ilçesinde 850 metreküp, Aybastı ilçesinde 120 metreküp, Çamaş ilçesinde bin 300 metreküp, Fatsa ilçesinde 4 bin 500 metreküp, Kumru ilçesinde 400 metreküp, Korgan ilçesinde 370 metreküp, Mesudiye ilçesinde 180 metreküp, Gölköy ilçesinde 950 metreküp, Akkuş ilçesinde 2 bin 350 metreküp, Çaybaşı ilçesinde 750 metreküp, İkizce ilçesinde 650 metreküp ve Ünye ilçesinde bin 10 metreküp olmak üzere il genelinde 62 mahalle yolunda toplam 13 bin 280 metreküp heyelan temizliği gerçekleştirdi” dedi.

Başkan Enver Yılmaz, “Sel ve heyelanın yol açtığı zararı telafi etmek ve vatandaşların normal hayatlarına dönmelerini sağlamak amacıyla ulaşıma kapanan yolları kısa sürede açan ekiplerimiz, tüm ekipmanı ile çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor” diye konuştu.

Öte yandan son 24 saatte Karadeniz Bölgesi’ni etkisi altına alan yoğun yağış ile Giresun’un Tirebolu ilçesine 153,7 mm yağmur suyu düştüğü açıklandı.