Ordu'da silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Köprübaşı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen Mahir H. (37) ile Ayhan Ö. (40) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Ayhan Ö., Mahir H.'yi bıçakla yaralayıp, ardından da tabanca ile vücudunun çeşitli bölgelerine 5 el ateş etti. Yaralı şahıs can havli ile yakında bulunan bir mobilya dükkanına sığınırken, şüpheli ise olay yerinden uzaklaştı. Ağır yaralanan Mahir H. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırılırken, teslim olan şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.