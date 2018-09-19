İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu'da silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.


Olay, Köprübaşı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen Mahir H. (37) ile Ayhan Ö. (40) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Ayhan Ö., Mahir H.'yi bıçakla yaralayıp, ardından da tabanca ile vücudunun çeşitli bölgelerine 5 el ateş etti. Yaralı şahıs can havli ile yakında bulunan bir mobilya dükkanına sığınırken, şüpheli ise olay yerinden uzaklaştı. Ağır yaralanan Mahir H. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırılırken, teslim olan şüpheli gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.