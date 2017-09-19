Ordu’da sokak hayvanları emin ellerde

Sokak hayvanlarını koruma altına alan Ordu Büyükşehir Belediyesi, 2015 yılından 2017 yılı Eylül ayına kadar 2 bin 750 hayvanı tedavi etti. Aynı anda 300 hayvana ev sahipliği yapabilen Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde, yaklaşık 3 bin 200 hayvanı kısırlaştırarak kuduz aşısı yapan Büyükşehir, tedavi ettiği bin 460 hayvanı da sahiplendirerek önemli bir çalışmaya imza attı.

Sahipsiz sokak hayvanlarına Altınordu ilçesinde geçici bakımevi ile hizmet veren Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye ve Fatsa havzasında yer alan Çamaş, Çatalpınar, Kabataş, Aybastı, Kumru, Korgan, Akkuş, Çaybaşı ve İkizce ilçelerindeki sokak hayvanı ihbarlarına da hızla müdahale edilmesi amacıyla Ünye’de toplama ve transfer merkezi oluşturdu.

Kesintisiz gıda yardımı var

Altınordu’daki geçici bakımevinde 5 veteriner hekim ve 11 yardımcı personel, Ünye ilçesi toplama ve transfer merkezinde ise 1 veteriner hekim, 1 veteriner sağlık teknisyeni ve 5 yardımcı personel ile hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, tüm sokak hayvanlarına yetecek miktarda kuru mama, süt, makarna ve hayvansal gıda temin ederek, isteyen gönüllü hayvan bakıcılarına da mama yardımı yapıyor.

Geçici bakımevinde ilçe belediyeleri, hayvanseverler ve ihbar hattına gelen talepler doğrultusunda alınan sokak hayvanlarına gerekli tıbbi müdahaleleri yaparak hayvanları iç ve dış parazitlere karşı ilaçlayarak kısırlaştırıyor. Bu operasyon sonunda küpe ve deri altı çip uygulama yöntemiyle kimliklendirilen hayvanların rehabilitasyonu tamamlanıyor.

Rehabilitasyonu tamamlanan hayvanların bir kısmı sahiplendirilirken kalan kısmı ise getirildiği ilçe belediyeleri ve yetkili hayvanseverlere ve ihbar sonucu toplanan hayvanlar da saha ekiplerimize alındıkları doğal ortamlarına salınmak üzere teslim ediliyor. Merkezde ayrıca uzuv kaybı olan ampute hayvanlar için özel bir gezinti ve yaşam alanı, kediler için de özel bir bölüm yer alıyor.