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Ordu'da sonbahar bir başka güzel

Yeşilin her tonunu barındıran Karadeniz ormanları, sonbaharın gelişiyle yaprakları sararan ağaçlarla ayrı bir güzelliğe büründü.


Ordu'da sonbaharın gelmesiyle birlikte ormanlardaki renk cümbüşü görenleri cezbediyor. İlkbahar, yaz boyunca dağların üzerini kaplayan yeşil örtü, sonbaharın gelmesiyle yerini sarının tonlarına bıraktı. Ordu'nun Akkuş ilçesinde bulunan ve piknikçilerin vazgeçilmez yerlerinden olan Kertil Kent Ormanı ile Gölköy ilçesindeki Ulugöl, sonbaharın gelmesiyle doğaseverlerin ve fotoğrafçıların daha fazla ilgisini çekiyor. Yürüyüş parkurlarının çevresini saran ağaçlardan dökülen yaprakların kapladığı yolda gezmenin keyfini yaşayan doğaseverler, ormanın içinde hem piknik yapmanın keyfini yaşarken eşsiz manzara eşliğinde hatıra fotoğrafı da çektiriyorlar. Sonbaharda ayrı güzelliğe bürünen ve adeta kartpostallık görüntüler sunan Karadeniz ormanlarını her mevsim gezenler, farklı güzellikler keşfetmenin de keyfini yaşıyorlar.


Ordu Otelciler ve Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Ali Aydın, Ordu yayla ve ormanlarının son dönemde tur şirketlerinin önemli bir uğrak noktası olduğunu söyledi. Aydın, “Özellikle sonbaharın gelmesiyle birlikte doğadaki o renk cümbüşünü ve rengarenk kartpostal görüntülerini görmek için gelenler var. Fotoğraf tutkunları ve doğaseverler Ulugöl çevresi ve Akkuş, Mesudiye gibi alanların orman ve şelalelerini görmek için bölgeye akın ediyorlar. Turistik tesislerin konaklama alanlarının yüzde 95'i dolu durumda. Biz de dernek olarak her türlü rehberlik hizmetini veriyoruz” dedi.

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