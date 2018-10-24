"Ordu'da Sonbahar" sergisi Fatsa'da açıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi organizesinde Ordu Kuzeydoğu Fotoğrafçıları Derneği üyeleri tarafından çekilen sonbahar temalı fotoğraf sergisi “Ordu'da Sonbahar” adıyla Fatsalıların beğenisine sunuldu.

Fotoğraf sergisinin açılışında bir konuşma yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, “İnsan hayatı da aynen bu fotoğraflar gibi. Bir yandan biz yaşıyoruz, yaşadığımız hayat fotoğraflar ve videolarla kayda giriyor. Geriye dönüp baktığımızda şu iyiliği vardı, şunu yapmıştı derlerse kurtardık, tersini söylerlerse yandık. Kuzeydoğu Fotoğrafçıları Derneğinin kendi arşivinden hazırlamış olduğu fotoğrafları halkımızın beğenisine sunduk. Bu serginin hazırlanmasında emeği geçen derneğimize, Kültür Şube Müdürlüğümüze ve Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Bu güzel eserleri halkımızla paylaşmak benim açımdan da çok güzel” diye konuştu.

Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında düzenlenen Ordu'da Sonbahar isimli serginin açılışına Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, AK Parti İlçe Başkanı Cenan Kır, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.