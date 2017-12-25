Diğer
Kategoriler
25 Aralık 2017 12:50

Ordu’da sosyal maksatlı ağaçlandırmada 2 bin fidan dikildi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Ordu’da yürüttüğü sosyal maksatlı ağaçlandırma çalışmalarını 2017 yılı için tamamladı.

Ordu’da sosyal maksatlı ağaçlandırmada 2 bin fidan dikildi

25 Aralık 2017 12:50

Bu çerçevede ilçelerde bulunan ibadethane çevresi, okul bahçesi, mezarlık ve yol kenarlarına 2 bin adet fidan dikildi.


Giresun Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Ordu’da 2017 yılı sosyal ağaçlandırma çalışmalarını tamamlandı. Bu kapsamda 2 km yol kenarı, 63 ibadethane çevresi, 12 mezarlık ve 11 okul bahçesi ağaçlandırması yapılarak yaklaşık 2 bin fidan dikildi.


Dünyada tabii dengenin ve ekosistemin yeniden tesis edilmesinin en etkili yolunun yeşil dokuyu arttırmak olduğunu vurgulayan yetkililer, bunun için ağaçlandırma yapmak, bozuk orman alanlarını iyileştirmek ve korumak zorunda olduklarını belirterek, sadece orman alanlarında değil sosyal maksatlı olarak ibadethane, okul, hastane bahçelerinde, mezarlıklarda ve yol kenarlarında da ağaçlandırma yaptıklarını dile getirdiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
11
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    11°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    15°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç