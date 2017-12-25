Ordu’da sosyal maksatlı ağaçlandırmada 2 bin fidan dikildi

Bu çerçevede ilçelerde bulunan ibadethane çevresi, okul bahçesi, mezarlık ve yol kenarlarına 2 bin adet fidan dikildi.

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Ordu’da 2017 yılı sosyal ağaçlandırma çalışmalarını tamamlandı. Bu kapsamda 2 km yol kenarı, 63 ibadethane çevresi, 12 mezarlık ve 11 okul bahçesi ağaçlandırması yapılarak yaklaşık 2 bin fidan dikildi.

Dünyada tabii dengenin ve ekosistemin yeniden tesis edilmesinin en etkili yolunun yeşil dokuyu arttırmak olduğunu vurgulayan yetkililer, bunun için ağaçlandırma yapmak, bozuk orman alanlarını iyileştirmek ve korumak zorunda olduklarını belirterek, sadece orman alanlarında değil sosyal maksatlı olarak ibadethane, okul, hastane bahçelerinde, mezarlıklarda ve yol kenarlarında da ağaçlandırma yaptıklarını dile getirdiler.