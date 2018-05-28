Ordu’da spor organizasyonları arttı

Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve kamu kurumlarının desteği ile Ordu’da spor organizasyonlarını en güzel şekilde yapmaya devam etiklerini belirten Mustafa Genç, “Ordu’ya yeni organizasyonlarda gelmeye devam ediyor. Geride kalan 5 ayda 15 ulusal faaliyet ilimizde yapıldı. Bu hafta basketbolun dev kulüpleri ilimizde şampiyonluk mücadelesi verdi. Sırada Zıpkınla Balık Avlama Türkiye Şampiyonası, ardından Okul Sporları Hentbol Türkiye Şampiyonası var. Yılsonuna kadar şu anda 9 ulusal faaliyetin daha ilimizde yapılması kesinleşti. Bu yıl 30 bin kişiyi Ordu’da ağırlamayı planlıyoruz, bu da ilimize en az 20 milyon TL kazandıracaktır” dedi.

Yapılan spor organizasyonlarına bağlı olarak sporcu sayısında her yıl yüzde 35 artış olduğunu da vurgulayan Genç, “Sporcularımızdan her hafta farklı branşlarda madalyalar gelmeye devam ediyor. Antrenörlerimiz sporcularımızın başarısı için özveri ile çalışıyorlar. Ayrıca Genel Müdürlüğümüzün ‘Koşabiliyorken Koş Projesi’ kapsamında 3’den 93’e herkesin spor yapması İçin çalışıyorlar. Spor Kenti olma yolunda emim adımlarla ilerleyen ilimizde Ordu deyince spor akla gelsin istiyoruz” diye konuştu.

İl Müdürü Mustafa Genç, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yakın zamanda Ordu’ya 33 antrenör, 19 sportif eğitim uzmanı, 1 spor fizyoterapisti, 1 spor psikoloğu, 1 spor beslenme uzmanı ve 2 masör ataması yapılacağını da sözlerine ekledi.