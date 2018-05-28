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28 Mayıs 2018 13:48

Ordu’da spor organizasyonları arttı

Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Ordu’da ulusal spor organizasyonlarının sayısının her geçen yıl artığını belirterek, ‘Zıpkınla Balık Avlama Türkiye Şampiyonası’ ile ‘Okul Sporları Hentbol Türkiye Şampiyonası’nın Ordu’da yapılacağını açıkladı.

Ordu’da spor organizasyonları arttı

28 Mayıs 2018 13:48


Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve kamu kurumlarının desteği ile Ordu’da spor organizasyonlarını en güzel şekilde yapmaya devam etiklerini belirten Mustafa Genç, “Ordu’ya yeni organizasyonlarda gelmeye devam ediyor. Geride kalan 5 ayda 15 ulusal faaliyet ilimizde yapıldı. Bu hafta basketbolun dev kulüpleri ilimizde şampiyonluk mücadelesi verdi. Sırada Zıpkınla Balık Avlama Türkiye Şampiyonası, ardından Okul Sporları Hentbol Türkiye Şampiyonası var. Yılsonuna kadar şu anda 9 ulusal faaliyetin daha ilimizde yapılması kesinleşti. Bu yıl 30 bin kişiyi Ordu’da ağırlamayı planlıyoruz, bu da ilimize en az 20 milyon TL kazandıracaktır” dedi.


Yapılan spor organizasyonlarına bağlı olarak sporcu sayısında her yıl yüzde 35 artış olduğunu da vurgulayan Genç, “Sporcularımızdan her hafta farklı branşlarda madalyalar gelmeye devam ediyor. Antrenörlerimiz sporcularımızın başarısı için özveri ile çalışıyorlar. Ayrıca Genel Müdürlüğümüzün ‘Koşabiliyorken Koş Projesi’ kapsamında 3’den 93’e herkesin spor yapması İçin çalışıyorlar. Spor Kenti olma yolunda emim adımlarla ilerleyen ilimizde Ordu deyince spor akla gelsin istiyoruz” diye konuştu.


İl Müdürü Mustafa Genç, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yakın zamanda Ordu’ya 33 antrenör, 19 sportif eğitim uzmanı, 1 spor fizyoterapisti, 1 spor psikoloğu, 1 spor beslenme uzmanı ve 2 masör ataması yapılacağını da sözlerine ekledi.




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