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Ordu'da şüpheli variller

Ordu’da yaklaşık 1 ay önce sahile vuran 2 adet esrarengiz varilin ardından Fatsa ilçesinde de plaja vuran bir varil daha bulundu.

Ordu'da yaklaşık 1 ay önce sahile vuran 2 adet esrarengiz varilin ardından Fatsa ilçesinde de plaja vuran bir varil daha bulundu.


Fatsa Dolunay Mahallesi'nde sahilde bir varil görenler, durumu yetkililere haber verdi. Bir süre sonra bölge sevk edilen ekiplerce incelenen varilde kimyasal ölçüm yapıldı. Ölçüm sonucu varilde herhangi bir kimyasal ve radyasyon bulgusuna rastlanmadı.


Ordu'nun Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi'nde 9 Eylül günü sahile iki varil vurmuş, yapılan kimyasal ölçümlerde herhangi bir kimyasal ve radyasyon bulgusuna rastlanmamıştı.

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