Ordu'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlenecek

Ordu'da bisiklet kullanımına yönelik farkındalığın arttırılması amacıyla bir araya gelen Süslü Kadınlar, 23 Eylül Pazar gününde Altınordu sahilinde saat 15.00'te toplanacak. Slogan, ‘Egzoz kokusu yerine parfüm, çiçek kokusu' olacak.

Bu yıl 6'ncı kez düzenlenecek olan ve "Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Otomobilsiz Kentler Günü"ne de dikkat çekilen tur, eş zamanlı olarak Türkiye ve yurt dışında 70 şehirde gerçekleşecek. Daha çok kadının bisiklete binmesini sağlamak, çevre duyarlılığı geliştirmek, güvenli bisiklet yolları talep etmek amacıyla gerçekleştirilecek turda kadınlar, şık kıyafetler ile bisiklete binerek Altınordu sahilinden Ordu Lisesi karşısındaki fuar alanına kadar pedal çevirecek. Yaklaşık 80 kadının katılımının beklendiği turda, herhangi bir gruba veya kuruluşa bağlı olmayan gönüllüler, gelin arabaları gibi süsledikleri bisikletleriyle kentin çehresini değiştirmeyi hedefledi. Tur, pazar günü saat 15.00'te sahilde bulunan Taşbaşı Kültür Merkezinin karşısındaki rıhtım iskele önünden başlayacak.

İzmirli bir tarih öğretmeninin 5 yıl önce başlattığı “Süslü Kadınlar” bisiklet turu bugün Türkiye'deki 70 şehirde gerçekleştiriliyor. İzmir‘de bir tarih öğretmeni ile arkadaşlarının 2013 yılında saçlarını ve bisikletlerini çiçeklerle donatarak başlattığı Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, son 5 yıldır Dünya Otomobilsiz Kentler Günü‘nde düzenlediği bir etkinliğe dönüştü. Sosyal medya üzerinden bir araya gelmeye karar veren kadınlar, farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl eylül ayında güzel elbiselerini ve topuklu ayakkabılarını giyiyor, saçlarına ve bisikletlerine çiçekler takıp, kurdeleler bağlayıp bisikletiyle yola çıkıyor. İzmir'in sokaklarını renklendiren ve diğer kadınlara da ilham veren ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu', artık eş zamanlı olarak Türkiye'nin 70 ilinde düzenleniyor.