Ordu'da tapu hareketliliği

Bölge Müdürü Hasan Özalban, Ordu'da 2018 yılı Ocak-Eylül arasında 75 bini aşkın tapu ve kadastro işlemi yapıldığını söyledi.

Özalban yaptığı açıklamada, Ocak-Eylül ayları arasında Ordu il ve ilçelerinde toplam 770 birimin kadastrosunun yapıldığını, bugün itibariyle Ordu'da kadastrosu yapılmayan alan kalmadığını belirtti. Özalban, kadastro çalışmalarının bitmesiyle birlikte Ordu ili genelinde 1 milyon 152 bin 173 adet parsel bulunduğunu kaydetti.

Orman bölgelerindeki 2/B çalışmalarının da aralıksız sürdüğünü belirten Özalban, Ulubey, Altınordu, Kabadüz, Ünye, İkizce, Çaybaşı, Fatsa, Çamaş, Kabataş, Gölköy, Gürgentepe ilçelerinde bu yıl başlayan çalışmaların fiziki gerçekleşme oranının yüzde 15 olduğunu ve devam ettiğini aktardı.

Bütün bu çalışmalar kapsamında 19 ilçede 9 aylık süreçte 75 bin 800 tapu işlemi gerçekleştirildiği belirten Özalban,”Tüm bu işlemlerde tahakkuk eden ve tahsil edilen harç miktarı 47 milyon 391 bin lira olarak gerçekleşti” dedi.