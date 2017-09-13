Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 18:41

Ordu’da tarihi eserler ışıklandırılıyor

Ordu’da tarihi ve mimari eserler, Ordu Büyükşehir Belediyesinin yaptığı ışıklandırma çalışmaları sayesinde geceleri farklı bir güzelliğe bürünerek dikkatleri üzerine çekiyor.

Ordu’da tarihi eserler ışıklandırılıyor

13 Eylül 2017 18:41


Ordu Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültürel mirasını oluşturan tarihi ve mimari eserleri, gündüz olduğu kadar gece de ön plana çıkarabilmek amacıyla dış cephe ışıklandırma çalışmalarına devam ediyor. Altınordu’daki Ulu Cami ve Mostar Köprüsü ile Perşembe’de bulunan Merkez Cami de yapılan son çalışmalarla birlikte geceleri farklı bir görünüme kavuştu. Işıklandırma için düşük enerjiyle çalışan tasarruflu aydınlatma sistemleri kullanılırken, yapıların tarihi ve mimari özelliklerine zarar vermeden gerçekleştirilen uygulama, vatandaşlar tarafından da büyük bir ilgiyle karşılandı.


Büyükşehir tarafından daha önce de Altınordu ilçesinde Yalı Cami ve OBBKT Binası, Fatsa’da Hacı Hulusi Camisi ve Gölbaşı Camisi ile Ünye ilçesinde Saray Camisi gibi birçok mekanda dış cephe ışıklandırması yapılmış ve bu çalışmalar halkın beğenisini kazanmıştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç