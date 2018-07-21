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21 Temmuz 2018 16:50

Ordu’da tarihi konaklar restore ediliyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel miraslarına sahip çıkmaya devam ediyor.

Ordu’da tarihi konaklar restore ediliyor

21 Temmuz 2018 16:50

Selimiye Mahallesi Hamam Sokak’ta bulunan ve yıkılmaya yüz tutmuş olan tarihi konağın turizme kazandırılması için restorasyona başlayan ekipler, yıl sonuna kadar çalışmaları tamamlamayı hedefliyor.


Ordu’nun tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmak için çalışmaların devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "Kentimizde yıkılmaya yüz tutmuş olan tarihi binaların restorasyon çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu kapsamda Selimiye Mahallesi Hamam Sokak’ta bulunan, 1930’lu yıllara ait tarihi konağın restorasyon çalışmalarına başladık. Yıl sonuna kadar projeyi tamamlayıp, konağımızı kentimizin tarihi ve kültürel mirasları arasına kazandıracağız" dedi.


Proje kapsamında yapılan çalışmalara da değinen Başkan Yılmaz, "1930’lu yıllarda yapılan, metruk ve atıl durumda bulunan konakta ekiplerimiz, ilaçlama ve temizleme yaptıktan sonra konağın sağlam bölümlerini ayrıştırdı. Tahrip olan kısımların ise yıkma ve sökme işlemleri devam ediyor. 2013 yılında kamulaştırılarak Ordu Büyükşehir Belediyesine devredilen konak, aslına uygun olarak restore edilip ilimiz turizmine kazandırılacak" diye konuştu.



"OBB tarihi mekanların korunması ve turizme kazandırılması için çaba gösteriyor"


350 metrekarelik alanda ve 100 metrekare kapalı kullanım alanında 3 katlı konakta yapılan restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen ve projeye danışmanlık yapan İstanbul Teknik Üniversitesi Rölöve Restorasyon Ana Bilim Dalı Başkanlığından Emekli Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, "Karadeniz Bölgesi, geniş bir kültürel yapıya sahip. Restore edilen bu tarihi konak da Ordu’nun kültürel mirasının bir parçası. 19. ve 20. yüzyıla ait yapıların örneklerinin bulunması, döneme ait insanların yaşam şekillerinin tanınması açısından önem taşıyor. Bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediyesi, tarihi mekanların korunması ve turizme kazandırılması için çaba gösteriyor" şeklinde konuştu.




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