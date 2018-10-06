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Ordu'da tedavi edilen yaralı hayvan sayısı artıyor

Ordu’da yaban hayatında yaralanan ya da bilinçsiz avcılar tarafından yaralanmasına sebep verilen yaban hayvanı sayısı her geçen yıl artıyor.

Ordu'da yaban hayatında yaralanan ya da bilinçsiz avcılar tarafından yaralanmasına sebep verilen yaban hayvanı sayısı her geçen yıl artıyor.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, 2015 yılında 111, 2016 yılında 326, 2017 yılında ise 494 yaralı yaban hayvanının tedavi edildiği Ordu'da 2018 yılı Ocak-Eylül ayları arasındaki 9 ayda 476 hayvan tedavisi yapıldı.


Geçmiş yıllarda en çok yaralanarak tedaviye alınan yaban hayvanları karaca ve martılar olurken, Ocak-Eylül döneminde en fazla yaralı şahin tedavisi yapıldı. Buna göre son 9 ayda 117 şahin, 130 martı tedavisi gerçekleştirildi. Diğer tedavisi yapılan hayvanlar ise karaca, atmaca, güvercin, baykuş, ördek, çulluk, karabatak, kuzgun, yeşilbaş, küçük karga, çakal, gri balıkçıl, kumru, porsuk ve tarla kazı oldu.

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