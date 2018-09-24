Ordu'da teleferik hattı bakıma giriyor

Ş. tarafından işletilen ve Altınordu ile Boztepe arasındaki ulaşımı sağlayan teleferik hattı, bin 500 işletim saati bakımına alınıyor.

Ordu'nun önemli turizm alanlarından olan Boztepe'ye ulaşım hizmeti veren teleferik hattı, bakım çalışmaları kapsamında 24 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında, hafta içi 13.00-23.30 ile hafta sonu 09.00-23.30 saatleri arasında hizmet verecek. Boztepe ile Altınordu ilçe merkezi arasında ulaşımı sağlayan teleferiğin 7 standart bakımı içerisinde en ağır bakımlarından biri olan “bin 500 işletim saati bakımı” daha önce planlandığı şekilde yapılacak. Teleferik, cumartesi ve pazar tam gün, hafta içi ise saat 13.00'ten sonra vatandaşlara hizmet verecek.

Hafta sonu yoğunluğu göz önünde bulundurularak planlanan bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından teleferik, daha güvenli bir şekilde halkın kullanımına sunulacak.