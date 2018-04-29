Ordu’da teleferik kuyruğu

2011 yılında hizmete giren, yerli ve yabancı turistlerin olduğu kadar bölge halkının da ilgisine çeken teleferik hattı, kurulduğu günden bu yana büyük ilgi görüyor. 530 metre yükseklikteki Boztepe’ye kadar uzanan teleferik hattı, 7 dakika gibi bir sürede zirveye ulaştığı içi, ulaşım aracı olarak da kullanılabiliyor. Ordu manzarası ile de gece ve gündüz eşsiz bir güzellik sunan teleferikle Boztepe’ye çıkmak isteyen vatandaşlar, istasyon önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Teleferik istasyonu önünde sabah saatlerinden itibaren yaşanan yoğunluk, merkezde olduğu kadar geri dönüş yolunda da yaşanıyor.

Bir yılda 750 bin yolcu

2011 yılında hizmete giren ve şimdiye kadar herkesin beğenisini kazanan teleferik hattı, geçtiğimiz yıl yaklaşık 750 bin yolcu taşıyarak, 742 bin olan Ordu nüfusundan fazla insana verdiği hizmet ile ekonomiye de katkı sağlıyor.