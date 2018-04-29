Diğer
Kategoriler
29 Nisan 2018 16:01

Ordu’da teleferik kuyruğu

Ordu’da 530 metre yükseklikteki Boztepe’ye teleferikle çıkmak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruk oluşturuyor.

Ordu’da teleferik kuyruğu

29 Nisan 2018 16:01


2011 yılında hizmete giren, yerli ve yabancı turistlerin olduğu kadar bölge halkının da ilgisine çeken teleferik hattı, kurulduğu günden bu yana büyük ilgi görüyor. 530 metre yükseklikteki Boztepe’ye kadar uzanan teleferik hattı, 7 dakika gibi bir sürede zirveye ulaştığı içi, ulaşım aracı olarak da kullanılabiliyor. Ordu manzarası ile de gece ve gündüz eşsiz bir güzellik sunan teleferikle Boztepe’ye çıkmak isteyen vatandaşlar, istasyon önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Teleferik istasyonu önünde sabah saatlerinden itibaren yaşanan yoğunluk, merkezde olduğu kadar geri dönüş yolunda da yaşanıyor.



Bir yılda 750 bin yolcu


2011 yılında hizmete giren ve şimdiye kadar herkesin beğenisini kazanan teleferik hattı, geçtiğimiz yıl yaklaşık 750 bin yolcu taşıyarak, 742 bin olan Ordu nüfusundan fazla insana verdiği hizmet ile ekonomiye de katkı sağlıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
19
°
C
Sisli
  • Salı
    Sisli
    19°C
  • Çarşamba
    Sisli
    20°C
  • Perşembe
    Sisli
    20°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç