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02 Ağustos 2018 18:37

Ordu’da ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde iki aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Ordu’da ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

02 Ağustos 2018 18:37


Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde Ünye’den Samsun istikametine gitmekte olan Murat Çaloğlu (24) idaresindeki 52 T 5053 plakalı ticari ciple, Ünye yönüne gelmekte olan Murat Töngel’in kullandığı 34 ZJ 622 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte Mehmet Elik (34), Sevcan Firdevs Ateşli, Şermin Akbulut, Emre Parlamış, Fatma Ören ve Cihan Genç yaralandı.


Olay yerine gelen itfaiye ve ilkyardım ekipleri araçta sıkışan yolcuları çıkartırken, yaralılar ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası trafik akışı bir müddet dururken kazaya karışan araçların olay yerinden çekicilerle çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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