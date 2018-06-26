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26 Haziran 2018 13:42

Ordu’da ‘tirmit’ bolluğu

Ordu’da, yöresel adıyla ‘tirmit’ olarak bilinen mantarın kilosu, yaklaşık 20 liradan satışa sunuluyor.

Ordu’da ‘tirmit’ bolluğu

26 Haziran 2018 13:42


Ordu’nun yüksek kesimlerinde yer alan Gölköy, Gürgentepe, Aybastı gibi ilçelerde fındık bahçelerinde doğal ortamda yetişen tirmit, bu sezon da yüksek fiyatına rağmen alıcı buluyor. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği tirmit, satıcıların da yüzünü güldürüyor.


Sırrı Paşa Caddesi üzerinde tirmit satışı yapan Ömer Işıkdemir, bahçe tirmitinin az yetişen bir mahsul olduğu için fiyatının yüksek olduğunu ifade etti. Vatandaşların, yüksek fiyata rağmen tirmite rağbet gösterdiklerini aktaran Işıkdemir, “Tirmit, Gölköy başta olmak üzere, yüksek ilçelerde yetişiyor. Fiyatı yüksek oluyor ama vatandaşlarımız buna rağmen tirmite büyük ilgi gösteriyor. Çok miktarda alan vatandaşlar ister turşusunu kuruyor isterse kavurma yapıyor. Biz kilogramını 17 TL’den satıyoruz. Fiyatları 20 TL’ye kadar ulaşabiliyor” şeklinde konuştu.




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