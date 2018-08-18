Ordu’da trafik drone ile denetlenecek

Ordu İl Jandarma Komutanlığı Kurban Bayramı dolayısıyla artan trafiğe karşı alınan tedbirler aldı. Buna göre Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların karayolunda güven içerisinde seyahat edebilmelerini sağlamak, trafik kazalarını en aza indirebilmek maksadıyla bayram tatili öncesi ve esnasında drone cihazlarının trafiğin denetiminde etkin olarak kullanılacağı açıklandı.

Diğer tedbirler kapsamında, trafik ve kaza yoğunluğu olan yerlerde gece ve gündüz hız tespit radar cihazları ile hız kontrolü denetimlerine ağırlık verileceği, trafik kazalarının önemli bir bölümünün hatalı geçme, yakın takip, yorgunluk, çalışma ve dinlenme süresi gibi nedenlerden meydana geldiği göz önünde tutularak bu ihlallerin önlenmesine yönelik olarak trafik denetimlerine ağırlık verileceği vurgulandı.

Yapılan açıklamada, denetimlerde sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadıkları kontrol edileceği, takmayanlardan emniyet kemerini takmaları isteneceği ve gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı kaydedildi.

Ayrıca köprü, tünel, üst geçit gibi noktalara özellikle kaza ve hız temalı afiş-pankart asılarak sürücülerin dikkatinin çekilmesi sağlanacağı belirtildi.