Ordu’da trafik kazaları: 3 yaralı

Kaza, Fatsa-Ordu Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niyazi T. idaresindeki 52 AF 400 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonetin sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Engin T. ile Mustafa T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince şehirdeki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri tahkikatlarını sürdürüyor.

Kazanın meydana geldiği bölgenin yüz metre gerisinde ise ismi öğrenilemeyen plakalı tır sürücüsünün gece saatlerinde uyuya kalması sonucu, araç kontrolden çıkarak refüje yan yattı. Kazada, yaralının olmadığı öğrenildi.