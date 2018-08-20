Ordu’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Kılavuzömer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halit Hatipoğlu yönetimindeki 52 HH 352 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 25 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Halit Hatipoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Hava Canbaz, Gönül Canbaz, Hikmet Canbaz ve Irmak Buğlem Canbaz yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.