Diğer
Kategoriler
01 Ocak 2017 12:50

Ordu’da trafik kazası: 1 ölü

Ordu’da trafik kazası: 1 ölü

01 Ocak 2017 12:50

Ordu’nun Perşembe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay, Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi’nde saat 24.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Perşembe’den Altınordu istikametine gitmekte olan Murathan Güler (21) idaresindeki 52 AH 454 plakalı otomobil, Efirli Mahallesi’nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile ağır yaralanan sürücü Murathan Güler, olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan ve Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Güler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güler’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
9
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    10°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç