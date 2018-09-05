Diğer
Kategoriler
05 Eylül 2018 20:58

Ordu’da trafik kazası: 1 ölü

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Ordu’da trafik kazası: 1 ölü

05 Eylül 2018 20:58


Kaza, Fevziçakmak Mahallesi Otogar mevkisinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye istikametinden Fatsa istikametine seyir halinde gitmekte olan Necati Y. (71) idaresindeki 52 T 5062 plakalı ticari taksi, kontrolden çıkarak üst geçit altındaki kaldırıma çarparak karşı şeride geçti. Araçtan yola fırlayan taksi şoförü olay yerinde can verdi.


Kaza sonrası haberi alan yakınları olay yerine geldi. Taksi şoförünün cansız bedeni savcının ilk incelemesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç