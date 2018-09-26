İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu'da trafik kazası: 1 yaralı

Ordu’nun Kumru ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Ordu'nun Kumru ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Olay, Kumru-Fatsa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uğur Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Bir süre sürüklenen otomobil daha sonra elektrik direğine vurup durdu. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.


Bazı vatandaşlar, ticari plakalı bir aracın, otomobilin birden önüne çıktığını, kazanın da bu yüzden olduğunu iddia ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.