Ordu'da trafik kazası: 1 yaralı

Ordu'nun Kumru ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Olay, Kumru-Fatsa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uğur Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Bir süre sürüklenen otomobil daha sonra elektrik direğine vurup durdu. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Bazı vatandaşlar, ticari plakalı bir aracın, otomobilin birden önüne çıktığını, kazanın da bu yüzden olduğunu iddia ettiler.