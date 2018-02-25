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25 Şubat 2018 23:51

Ordu’da trafik kazası: 3 yaralı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ordu’da trafik kazası: 3 yaralı

25 Şubat 2018 23:51


Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Savaş D. idaresindeki 52 TB 798 plakalı kamyonet ile Gürsel Y. idaresindeki kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her 2 araçta bulunan 3 kisi yaralandı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ile 112 Acil Servis ekipleri intikal etti. 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araclar ise çekici vasıtası ile olay yerinden kaldırıldı.


Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.




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