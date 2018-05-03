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03 Mayıs 2018 21:14

Ordu’da trafik kazası: 5 yaralı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ordu’da trafik kazası: 5 yaralı

03 Mayıs 2018 21:14


Olay, Atatürk Bulvarı üzeri Soya Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail T. idaresindeki 28 NB 523 plakalı cip ile Ayhan T. idaresindeki 28 TK 488 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta yolcu olarak bulunan S.Y., Y.Y. ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi ile birlikte toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ordu Devlet Hastanesine götürüldü.


Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla alakalı çalışmalarını sürdürüyor.




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