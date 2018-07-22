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22 Temmuz 2018 11:53

Ordu’da trafik kazası: 5 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Ordu’da trafik kazası: 5 yaralı

22 Temmuz 2018 11:53


Kaza, Samsun-Ordu karayolu Fakülte kavşağı mevkisinde meydana geldi. Emrah Tekdurak yönetimindeki 34 EF 1012 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan üst geçidin merdivenlerine çarptı. Kaza sonucu araçta bulunan sürücü ile Hatice, Mihriban, Zeynep ve Yusuf Tekdurak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Samsun-Ordu karayolunda trafik yaklaşık 15 dakika tek şeritten sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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