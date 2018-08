Ordu’da trafik kazası: 6’sı çocuk 10 yaralı

Kaza, Ordu’nun Fatsa ilçesi Samsun-Ordu karayolu Çalışlar 21 Köprüsü önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon’dan İstanbul’a gittikleri öğrenilen Mecit Can idaresindeki 34 LR 2461 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan korkuluklara çarptıktan sonra sulama kanalına düştü. Minibüs, Çalışlar 21 Köprüsü’nün ayaklarına çarparak durabildi. Kazanın ardından olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Kazada sürücü ile birlikte Hasan, Hüsnü, Elmas, Hasan Can, Recep, Emine, Fatma Beyza, Murat ve Ömer Halis Can yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Ordu Eğitim Araştırma Hastanesi, Fatsa Devlet Hastanesine ve Fatsa’da özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralıların tedavisi hastanelerde devam ederken sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Samsun-Ordu karayolu kontrollü bir şekilde tek şeritten verildi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.