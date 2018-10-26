Ordu'da trafik kazası ucuz atlatıldı

Ordu'da jandarma ekiplerine ait minibüsün de aralarında bulunduğu 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Ulubey yolu üzeri Eskipazar mevkinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil, ticari araç ve 52 AAJ 059 plakalı jandarma ekiplerine ait minibüsün çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada, ticari araç yan yatarken, otomobil ve jandarma aracında maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine tedbir amaçlı itfaiye ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri intikal etti. Hasar gören araçlar, yoldan kaldırılarak çekiciye yüklendi.

Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.