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Ordu'da trafikte silahlı kavga: 3 yaralı

Ordu’da iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Ordu'da iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.


Olay, Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan Olgun Ö. yönetiminde otomobil ile Hasan K. yönetimindeki kamyonet birbirlerine yol vermeyince aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Olgun Ö., silahla ateş açarak sürücü Hasan K. ile Özgür K. ve Serkan Ç.'yi yaraladı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel hastanede kaldırılarak tedavi altına alındılar. Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Olgun Ö. yakalanarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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