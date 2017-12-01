Ordu’da tüm dolmuşlar mor-beyaz olacak

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, “Şubat ayında toplu ulaşım projemizi başlatıyoruz. Tüm toplu ulaşım araçlarımız mor ve beyaz renkten oluşacak” dedi.

Başkan Yılmaz, 322 araçla hizmet veren mevcut dolmuş hatlarının yeni sistemle birlikte 177 yeni ve modern araçla halkın hizmetine sunulacağını söyledi. Başkan Enver Yılmaz, “Tamamlanan dönüşümle birlikte, hem konforlu bir ulaşım sağlanacak hem de şehir içerisindeki trafik yoğunluğunun önüne geçilecek. Şubat ayı içerisinde başlayacak olan Toplu Ulaşım Rehabilitasyon Projesi için ilimize gelen araçlar, Altınordu Karapınar Mahallesi’ndeki depolama alanına getiriliyor. Dolmuşçu esnafımızdan araçların mor ve beyaz olması yönünde bir isteğimiz vardı. Ordumuza gelen tüm araçlar ilk olarak mor ve beyaz renge bürünüyor” diye konuştu.

16 adet büyük otobüs

Yeni sistemle ilgili bilgi veren Başkan Yılmaz, “Ordu’da 265 dolmuş aracı, 46 Sağra Meydan aracı ve 11 Kuğukent aracı hizmet veriyordu. Yeni dönemde ise şoför esnafımız konforlu ve farklı kapasitelerde 177 araçla hizmet verecek. Yeni sistemle birlikte 322 adet aracın 161 adedi 5,5-8 m aralığında, 16 adedi 8-10 m aralığında olmak üzere toplam 177 araca dönüştürülmesi sağlanacak ve Cumhuriyet Meydanı araçların toplanma merkezi olacak. 20 kapalı durak ile 400’e yakın durağın montaj çalışmaları tamamlandı. Şubat ayı içerisinde toplu ulaşım uygulamamızı başlatacağız. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.